Gig Worker Strike: ଏଣିକି ଆଉ ଜଲଦିରେ ମିଳିବନି କିଛି...ହଟିବ ଅନଲାଇନରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ର ଡେଲିଭରି ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍

Gig Worker Strike: ଯେଉଁ ଦାବି ପାଇଁ ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ସଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ୱିକ୍ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରୁ "୧୦-ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭରି" ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହଟାଇ ଦେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ଡେଲିଭରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି। ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଶେଷ ଭାଗରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଚାପ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ, କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଣ୍ଡଭିଆ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍, ଜେପ୍ଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଜୋମାଟୋ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂରୁ ସ୍ଥିର ଡେଲିଭରି ସମୟ (ଯେପରିକି ୧୦ ମିନିଟ୍) ହଟାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇ ଚାଲିଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ରୁ ସମୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହଟାଇବେ।
ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି?
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଏହାର ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାରୁ "୧୦-ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭରି" ଟ୍ୟାଗ୍ ହଟାଇ ଦେଉଛି। କମ୍ପାନୀର ବିଜ୍ଞାପନ, ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଡେଲିଭରି ସମୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଡେଲିଭରି ବିଳମ୍ବ ହେବ। ତଥାପି, ଏବେ ଷ୍ଟୋର ନିକଟତା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ।
ରାଘବ ଚଢା ଏହାକୁ ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି
ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ଆରୋହୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କର୍ମୀ ଏବଂ ନାଗରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। AAP ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସତ୍ୟମ ଜୟତେ। ଏକାଠି ଆମେ ଜିତିବୁ।" ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆରୋହୀଙ୍କ ଟି-ସାର୍ଟ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗରେ "୧୦ ମିନିଟ୍" ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଆପରେ ଟାଇମର୍, ଉଭୟ ଆରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗତ ମାସରେ ଶହ ଶହ ଡେଲିଭରି ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ, ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କାମ, କମ୍ ଦରମା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିଲେ।
