Modi at Italy: ଇଟାଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି, ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମେଲୋନି

Prime Minister Modi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୯ ମଇ ୨୦୨୬ ମଙ୍ଗଳବାର ଇଟାଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଟାଲୀର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ତାଜାନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ମଧ୍ୟ "X" ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
Welcome to Rome, my friend! pic.twitter.com/mUjFL4HIqY
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରୋମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ। ମେଲୋନି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ "X" ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ବନ୍ଧୁ, ରୋମକୁ ସ୍ୱାଗତ।"
ମୋଦିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତ-ଇଟାଲୀ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଇଟାଲୀର ରୋମରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ଗିଓ ମାଟାରେଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ-ଇଟାଲୀ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ବିଶେଷକରି ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (IMEC) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମିଳିତ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା 2025-2029 ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ (FAO) ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବି ବୋଲି ମୋଦି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।"
Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU
— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
ଭାରତ ଇଟାଲୀ ସମ୍ପର୍କ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ-ଇଟାଲୀ ସମ୍ପର୍କ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା 2025-2029କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଢାଞ୍ଚା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ 2025 ମସିହାରେ ଭାରତ-ଇଟାଲୀ ବାଣିଜ୍ୟ $16.77 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀରୁ ଭାରତକୁ ମୋଟ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ $3.66 ବିଲିୟନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ନବସୃଜନ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି।
