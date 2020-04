କୋରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେବାରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଗୋଆ, ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ

ପାନଜୀ: ଗୋଆରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୭ ଜଣ କୋରୋନା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି । ଏହିପରି ଭାବେ ଗୋଆ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ କୋରୋନା ଭାଇରସକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଣେ ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସଂକ୍ରମଣର ୭ ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ମାମଲା ଏପ୍ରିଲ ୩ରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନେଗେଟିଭ ଆସିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ।

Zero indeed has great value! Immensely happy to announce that all the COVID-19 positive cases in the state are now NEGATIVE. Very grateful to our Doctors & frontline workers who worked tirelessly & risked their lives to save others. #GoaFightsCovid19 #COVIDfree pic.twitter.com/ZiUlAmDh25

— VishwajitRane (@visrane) April 19, 2020