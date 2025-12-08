Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3033006
Zee OdishaOdisha National-International

Goa Club Fire Tragedy: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଗୋଆ କ୍ଲବରେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁ, ୪ ଜଣ ଗିରଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଆର ଆରପୋରା ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୨୫ ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣ ନେପାଳର, ୪ ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଏବଂ ୫ ଜଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର। ତାଲିକାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ୨ ଜଣ ଉତ୍ତର ପ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:12 AM IST

Trending Photos

Goa Club Fire Tragedy: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଗୋଆ କ୍ଲବରେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁ, ୪ ଜଣ ଗିରଫ

Goa Club Fire Tragedy:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଆର ଆରପୋରା ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୨୫ ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣ ନେପାଳର, ୪ ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଏବଂ ୫ ଜଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର। ତାଲିକାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ୨ ଜଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର, ୩ ଜଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର, ୨ ଜଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର, ୨ ଜଣ ଆସାମର ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂର। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ହୋଟେଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (SDMA) ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ବାର୍, ଇଭେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। SDMA ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସୁରକ୍ଷା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି SDMA କହିଛି ଯେ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏକ ବୈଧ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ପାଳନ, ଭୂମି ସୀମାର କଡ଼ା ପାଳନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଅଧିକ ଭିଡ଼କୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଧୂଆଁ ଏବଂ ତାପ ଡିଟେକ୍ଟର, ଆଲାର୍ମ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର, ହାଇଡ୍ରାଣ୍ଟ, ହୋସ୍ ରିଲ୍ ଏବଂ ସର୍ଭିସଡ୍ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଗୁଣାତ୍ମକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାର, ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରାମର୍ଶଦାତାରେ, ADMA ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଳାୟନ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ବଳ ରଖିବାକୁ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛି। SDMA ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କିମ୍ବା SDMA ର ଅଧିକୃତ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରାମର୍ଶ ପାଳନ ନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା, ଲାଇସେନ୍ସ ନିଲମ୍ବନ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସାମିଲ ଅଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

IndiGo crisis
Indigo Crisis: ୬୧୦ କୋଟି, ୩୦୦୦ ଲଗେଜ ଫେରାଇଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ
Jollywood news
Jollywood: ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଅଭିନେତା ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟି
Odia News
Goa fire tragedy: ଗୋଆ କ୍ଲବରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ, ୨ଟି ଦ୍ୱାରରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଲୋକେ
top 10 news today
Top 10 News: ଘଟଗାଁକୁ ୩୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭେଟି, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Lucky Zodiac Sign
Lucky Zodiac Sign: ଡିସେମ୍ବର ୮ରେ ରବି ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ