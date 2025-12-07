Advertisement
Goa fire tragedy: ଗୋଆ କ୍ଲବରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ, ୨ଟି ଦ୍ୱାରରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଲୋକେ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଲବ ମାଲିକ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ପରିଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

Dec 07, 2025, 10:44 PM IST

Goa fire tragedy: ଗୋଆ କ୍ଲବରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ, ୨ଟି ଦ୍ୱାରରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଲୋକେ

Goa fire tragedy:  ଗୋଆର ଆରପୋରାରେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣରୁ ୨୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭିତରେ ଥିବା ଆତସବାଜି ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ୧୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ୬ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।

ସୂଚନା ମୁତାବକ କ୍ଲବରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ରହିଥିବାରୁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଦୃତଗତିରେ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟାପିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଦକ୍ଷିଣ), ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଦନ୍ତ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା କିପରି ନଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବିନା ପରମିଟ୍ ଚାଲୁଥିବା କିମ୍ବା ବହୁ ଜନସମାଗମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା କ୍ଲବ୍, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ତୃତୀୟ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯିବ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ପାଇଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟୀ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅନୁକମ୍ପା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଘଟଣାରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଜଣ ଲୋକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫାତିମା ଶେଖ କହିଛନ୍ତି: "ଆଗ୍ନି ହଠାତ୍ ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ସମଗ୍ର କୋଠା ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ତାଳପତ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା।"

