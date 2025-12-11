Goa Club Fire: ଗୋଆ ନାଇଟ କ୍ଲବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ଲୁଥେରା ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ, ଅଣାଯାଉଛି ଭାରତ...

Trending Photos
Goa Club Fire: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯିବ। ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସେମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଯାହାର ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
୭ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ରାତିରେ ଗୋଆର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାର୍ଟି ଭେନ୍ୟୁ ବିର୍ଚ ବାଇ ରୋମିଓ ଲେନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୨୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ, ଭାଇମାନେ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଫୁକେଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସିବିଆଇ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଗୋଆ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗୋଆ ପୋଲିସ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଓକିଲ କୋର୍ଟରେ ଏହି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ୧୭ ମିନିଟରେ MakeMyTripରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମାମଲା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇ ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରାରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ମାଲିକ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଏହାର ପରିଚାଳକ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୫ ଜଣ ଗିରଫ
ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତିନି ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଗୋଆ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ରାଜୀବ ମୋଦକ, ପରିଚାଳକ ବିବେକ ସିଂହାନିଆ, ବାର ପରିଚାଳକ ରାଜବୀର ସିଂଘାନିଆ ଏବଂ ଗେଟ୍ ପରିଚାଳକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଠାକୁର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ, ଭାରତ କୋହଲି ଏବଂ ଅଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଜୟ ଗୁପ୍ତାକୁ ଗୋଆ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି।