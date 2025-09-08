ଏବର୍ଷ ୪୦% ରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଲାଣି ସୁନା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି ଟପିପାରେ
ଏବର୍ଷ ୪୦% ରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଲାଣି ସୁନା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି ଟପିପାରେ

ଏହି ମାସରେ, ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ସୁନାର ଚମକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:14 PM IST

Investment In Gold: ଗତ ୧ରୁ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିବେଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କେବଳ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସୁନା ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି। ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆହୁରି ୩ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ଯଦି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଏହି ପରି ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧିପାଏ ତେବେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ନିବେଶକମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରଠାରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାସରେ ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆମେରିକାରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁଧ ହାରରେ 75 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ହେଲେ ସୁନାର ଚମକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।

ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ସୁଧ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା। ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ହେଲେ ସୁନା ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନିବେଶକମାନେ କମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସୁନା ଏବଂ ସେୟାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ସୁନା ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ସୁନାରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଭୂରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି।

ସୁନାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ନିବେଶ ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ (ଆମେରିକୀୟ ବଣ୍ଡ) ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଏହା 1996 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି। ଏହା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସୁନା ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଏହା ବିଶେଷ କଥା ଯେ, ଛୋଟ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏଲ୍ ସାଲଭାଡୋରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ 50 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସୁନା କିଣିବା ବିଷୟରେ କହିଛି। ପୋଲାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସୁନାରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପୋଲାଣ୍ଡ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନାରେ ନିବେଶ ସୀମା 20 ପ୍ରତିଶତରୁ 30 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

ବିଶ୍ୱର ନିବେଶକମାନେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟରେ, ବିଶ୍ୱରେ 5.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ସୁନା ETFରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ ETFରେ ଏକ ବିପୁଳ ନିବେଶ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ନିବେଶକମାନେ ଏହି ନିବେଶରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ୪.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୨୦୨୦ ପରେ ୨୦୨୫କୁ ସୁନାରେ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କରିବ।

ସୁନା ପ୍ରତି ନିବେଶକଙ୍କ ବଢୁଥିବା ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ ସୁନା ETF ର ପରିଚାଳନା ଅଧୀନରେ ସମ୍ପତ୍ତି (AUM) ୪୦୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସୁନା ପରିଷଦ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁନା ETF ର ସୁନା ଧାରଣ ୩,୬୯୨ ଟନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୦ ରେ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ୩,୯୨୧୯ ଟନ୍ ରୁ ସୁନା ଧାରଣ ମାତ୍ର ୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସୁନା ୪,୦୦୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ୪,୦୦୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧.୨୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

