Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Mine Collapse: ଧସିଲା ସୁନା ଖଣି, ୧୧ ମୃତ; ୩୦ ଉଦ୍ଧାର, ଚାଲିଛି ସନ୍ଧାନ

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସୁଦାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରେଡ୍ ସି ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଓନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ରାତିରୁ ଖଣି ଧସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ୧୧ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ନିଖୋଜ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 21, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:45 AM IST
Gold Mine Collapse: ଧସିଲା ସୁନା ଖଣି, ୧୧ ମୃତ; ୩୦ ଉଦ୍ଧାର, ଚାଲିଛି ସନ୍ଧାନ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5