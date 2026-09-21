Gold Mine Collapse: ଧସିଲା ସୁନା ଖଣି, ୧୧ ମୃତ; ୩୦ ଉଦ୍ଧାର, ଚାଲିଛି ସନ୍ଧାନ

Gold Mine Collapse: ସୁଦାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁନା ଖଣି ଧସିଯିବାରୁ ଅତିକମରେ ୧୧ ଜଣ ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଉ ୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ ଆଉ କିଛି ଖଣି ଶ୍ରମିକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବାରୁ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସୁଦାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରେଡ୍ ସି ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଓନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶନିବାର ରାତିରୁ ଖଣି ଧସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ୧୧ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ନିଖୋଜ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।
ସୁଦାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁନା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୌପଚାରିକ ଖଣି ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖଣି ଧସିବା ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ।
ଏହାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ସୁଦାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନା ଖଣିରେ ଏକାଧିକ ଶାଫ୍ଟ ଧସିଯିବାରୁ ଅତିକମରେ ୮୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପାରାମିଲିଟାରୀ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସେସ୍ (RSF) ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି।
୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲରୁ ସୁଦାନରେ RSF ଓ ସୁଦାନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକମରେ ୫୯ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।