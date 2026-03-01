Gold-Silver Price: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଅଶାନ୍ତିରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ...

Gold-Silver Price: ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ବାଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
Trending Photos
Gold-Silver Price: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ?
ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନିବେଶକମାନେ ସେୟାର ବଜାର ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ବାଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବ?
ଭାରତରେ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX)ରେ ସୁନାମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହେ, ତେବେ:
- ପ୍ରତି ୧୦ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ
- ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା କ୍ରୟ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ
- ଅଳଙ୍କାର କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ COMEX ଉପରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି
- ସୁନା ସହିତ, ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କେବଳ ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ରୂପା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଭୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
- ଇରାନ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ। ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ, ପରିବହନ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ନିବେଶକଙ୍କ କ’ଣ ପରାମର୍ଶ ଅଛି?
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ନିବେଶକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ।
ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ:
• ଏକାଥରକେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ
• ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ
• ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏକ ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କେବଳ ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନିବେଶ ଏବଂ କ୍ରୟ ଉଭୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ।
Also Read: Kidney Cancer: କିଡନୀ କ୍ୟାନସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ
Also Read: Holi 2026 Astrology: ହୋଲିରେ ୪ଟି ବଡଗ୍ରହଙ୍କ ଓଲଟା ଚଳନ, ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କର ବଢିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ