LPG: ଖୁସି ଖବର, ଭାରତ ଆସୁଛି ୯୨ ହଜାର ଟନ୍‌ ଗ୍ୟାସ୍

India LPG Tankers Cross Strait Of Hormuz: ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜରେ ଆସୁଛି LPG ଗ୍ୟାସ୍ । ଆସନ୍ତା ୧୬ ଓ ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ମୁନ୍ଦ୍ରା ଓ କାଣ୍ଡଲା ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏନେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
India LPG Tankers Cross Strait Of Hormuz: ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ 'ନନ୍ଦା ଦେବୀ' ଏବଂ 'ଶିବାଲିକ୍' ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନଜରରେ ରହିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା କାଣ୍ଡଲାରେ ଜାହଜ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବିଶ୍ୱ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ - 'ନନ୍ଦା ଦେବୀ' ଏବଂ 'ଶିବାଲିକ୍' ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ବାହକ 'ନନ୍ଦା ଦେବୀ' ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଖୋଲା ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ ୪୬,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (LPG) ବୋଝେଇ ହୋଇଛି । ଏହା ଭାରତର ଘରୋଇ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ 'ଶିବାଲିକ୍' ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିଛି।
ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ଭାରତର ସଫଳ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଭାରତ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ପରେ, ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଟକ କିମ୍ବା ବାଧା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭାରତ ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ତଥା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କନ୍ସିନମେଣ୍ଟର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଶରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ଏଡାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ ୨୨ଟି ଜାହାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣ୍ଡଲା ଅଭିମୁଖେ ପୁନଃପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଏହାର ଆଉ ୨୮ଟି ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସହିତ ନିରନ୍ତର କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
