ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ପାର୍ବଣରେ ରେଳବାଇ ଚଳାଇବ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍।

Indian Railway: ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଦୀପାବଳି କିମ୍ବା ଛଠ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା ଅଛି କି ? ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିଜନକ ଖବର ଆସିଛି । କିଛିଦିନ ହେବ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବୁକିଂ ସ୍ଥିତି 'ରିଗ୍ରେଟ୍' ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ, ରେଳବାଇ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୟୁପି, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ରେଳବାଇ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ୧୦୨ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଉଭୟ 'ଅପ୍'ଏବଂ 'ଡାଉନ୍' ସେବାକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ
ଟ୍ରେନ୍ 01905 (କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍-ଆସାରଭା) ଅକ୍ଟୋବର ୫ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୯ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ । ଯେତେବେଳେ କି ଟ୍ରେନ୍ 01906 (ଆସାରଭା-କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍) ଅକ୍ଟୋବର ୬ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ମଧ୍ୟରେ ୯ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ 01907 (ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟ-ଉଧନା) ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୮ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ 01908 (ଉଧନା-ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟ) ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୮ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ 01909 (ଆସାରଭା-ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟ) ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୮ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ 01910 (ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟ-ଆସାରଭା) ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ୮ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ 02199 (ବୀରାଙ୍ଗନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଝାନ୍ସି-ବାନ୍ଦ୍ରା ଟର୍ମିନସ୍) ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୯ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ 02200 (ବାନ୍ଦ୍ରା ଟର୍ମିନସ୍-ବୀରାଙ୍ଗନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଝାନ୍ସି) ଅକ୍ଟୋବର ୩ ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ୯ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ୱର ୦୮୦୪୭ ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି-ନାହାରଲାଗୁନ୍ ଏବଂ ୦୮୦୪୮ ନାହାରଲାଗୁନ୍-ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି ଯଥାକ୍ରମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧, ୧୮ ଓ ୨୫ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨, ୧୯ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୪୧୨୭ କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ-ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ୦୪୧୨୮ ଗୁଆହାଟୀ-କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦/୧୧ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୦/୧୧ ମଧ୍ୟରେ ୧୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୫୯୩୨ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼-କୋଲକାତା ଏବଂ ୦୫୯୩୧ କୋଲକାତା-ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫/୭ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୮/୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୧୩ଟି ଲେଖାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୨ଟି କୋଚ୍ ରହିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୫୭୩୬ କାଟିହାର-ଅମୃତସର ଏବଂ ୦୫୭୩୫ ଅମୃତସର-କାଟିହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯/୧୧ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୫/୨୭ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ କରିବ।
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 04103 ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ-ପାନଭେଲ୍ ଏବଂ 04104 ପାନଭେଲ୍-ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୮-୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ୨୨ଟି LHB କୋଚ୍ ରହିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 02877 ରାଞ୍ଚି-ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଏବଂ 02878 ଆନନ୍ଦ ବିହାର-ରାଞ୍ଚି ଅକ୍ଟୋବର ୩-୪ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୮-୨୯ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୯ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 04157 କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍-କୋଲକାତା ଏବଂ 04158 କୋଲକାତା-କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୬-୭ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୮ଟି ଯାତ୍ରା କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 01911 ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟ-କୋଲକାତା ଏବଂ 01912 କୋଲକାତା-ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୧-୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୬-୨୭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୯ଟି ଯାତ୍ରା କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 04185 ବୀରାଙ୍ଗନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଝାନ୍ସି-ଆସାନସୋଲ୍ ଏବଂ 04186 ଆସାନସୋଲ୍-ବୀରାଙ୍ଗନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଝାନ୍ସି ଅକ୍ଟୋବର ୭-୮ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୯-୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୬ଟି ଯାତ୍ରା କରିବେ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 05183 ଆଜମଗଡ଼-ବାନ୍ଦ୍ରା ଟର୍ମିନସ୍ ଏବଂ 05184 ବାନ୍ଦ୍ରା ଟର୍ମିନସ୍-ଆଜମଗଡ଼ ଅକ୍ଟୋବର ୩-୫ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୮-୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୯ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବେ।
ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍
ଟ୍ରେନ୍ 04105 (ପ୍ରୟାଗରାଜ-ଉଧନା) ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୯ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ 04106 (ଉଧନା-ପ୍ରୟାଗରାଜ) ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ 04179 (ପ୍ରୟାଗରାଜ-ସାବରମତୀ) ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ 04180 (ସାବରମତୀ-ପ୍ରୟାଗରାଜ) ଅକ୍ଟୋବର ୪ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୯ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରେନ୍ 04111 ଏବଂ 04112 (ପ୍ରୟାଗରାଜ-ଗାନ୍ଧୀଗ୍ରାମ-ପ୍ରୟାଗରାଜ) ର ସ୍ଥାନ ନେବ। ଟ୍ରେନ୍ 04119 (ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ-ଭଲସାଡ୍) ଏବଂ 04120 (ଭଲସାଡ୍-ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ) ଅକ୍ଟୋବର ୩/୪ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୮/୨୯ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୯ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେହିପରି ଟ୍ରେନ୍ 04139 ପ୍ରୟାଗରାଜ-ଦାଦର ଏବଂ 04140 ଦାଦର-ପ୍ରୟାଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୯ ଥର ଚାଲିବେ।
ଟ୍ରେନ୍ 04155 ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ-ଉଧନା ଏବଂ 04156 ଉଧନା-ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର ଚାଲିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୨ ଥର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସେବା ଯଥାକ୍ରମେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।
ଟ୍ରେନ୍ 04175 ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ-ଦାଦର ଏବଂ 04176 ଦାଦର-ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୮ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଟ୍ରେନ୍ 04177 ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ-ଭଲସାଡ୍ ଏବଂ 04178 ଭଲସାଡ୍-ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୮ ଥର ଚାଲିବେ।
ଟ୍ରେନ୍ 04169 ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ-ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ 04170 ଇନ୍ଦୋର-ସୁବେଦାରଗଞ୍ଜ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର ଚାଲିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୭ ଥର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ 04173 ପ୍ରୟାଗରାଜ-ଭେରାଭାଲ୍ ଏବଂ 04174 ଭେରାଭାଲ୍-ପ୍ରୟାଗରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୯ ଥର ଚାଲିବେ।
ଦିଲ୍ଲୀ-ବିହାର ରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 09601 ମାଦାର ଜଙ୍କସନ୍-ପାଟନା ଜଙ୍କସନ୍ ଏବଂ 09602 ପାଟନା ଜଙ୍କସନ୍-ମାଦାର ଜଙ୍କସନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧-୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୬-୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୯ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଟୁଣ୍ଡଲା ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 09601ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି; ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ ସେଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ୧୪:୪୫ରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ୧୪:୫୦ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରୟାଗରାଜ-ଶକୁର ବସ୍ତି ରୁଟ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ୦୨୪୧୭ ପ୍ରୟାଗରାଜ-ଶକୁର ବସ୍ତି ଏବଂ ୦୨୪୧୮ ଶକୁର ବସ୍ତି-ପ୍ରୟାଗରାଜ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୪-୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩୪ଟି ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ)। ଏହା ପରେ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତାହକୁ ଚାରି ଦିନ ଚାଲିବ।
୦୪୧୬୩ ନାରାୟଣପୁର ବଜାର-ଶକୁର ବସ୍ତି ଏବଂ ୦୪୧୬୪ ଶକୁର ବସ୍ତି-ନାରାୟଣପୁର ବଜାର ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଦିନ ଚାଲିବ (ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨୭ଟି ଟ୍ରିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ)।
ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍:
୦୩୧୩୫ ଶିଆଲଦହ-ପାଟନା ଏବଂ ୦୩୧୩୬ ପାଟନା-ଶିଆଲଦହ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ।
୦୩୦୪୧ ହାୱଡା-ରକ୍ସୌଲ ଏବଂ ୦୩୦୪୨ ରକ୍ସୌଲ-ହାୱଡା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫/୧୬ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୬/୨୭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ।
୦୩୧୮୫ କୋଲକାତା-ମଧୁବନୀ ଏବଂ ୦୩୧୮୬ ମଧୁବନୀ-କୋଲକାତା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩/୧୪ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୪/୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେହି ସମାନ ରୁଟ୍ରେ, ୦୩୧୮୭ କୋଲକାତା-ମଧୁବନୀ ଏବଂ ୦୩୧୮୮ ମଧୁବନୀ-କୋଲକାତା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬/୧୭ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୭/୨୮ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ।
୦୩୦୪୩ ହାୱଡା-ରକ୍ସୌଲ ଏବଂ ୦୩୦୪୪ ରକ୍ସୌଲ-ହାୱଡା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭/୧୮ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୮/୨୯ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ।
୦୩୧୩୩ ଶିଆଲଦହ-ସୀତାମଢ଼ି ଏବଂ ୦୩୧୩୪ ସୀତାମଢ଼ି-ଶିଆଲଦହ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬/୧୭ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୭/୨୮ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ।
୦୩୧୩୧ ଶିଆଲଦହ-ଗୋରଖପୁର ଏବଂ ୦୩୧୩୨ ଗୋରଖପୁର-ଶିଆଲଦହ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩/୧୪ ଏବ ନଭେମ୍ବର ୨୬/୨୭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୪ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ।
୦୩୫୧୧ ଆସାନସୋଲ-ପାଟନା ଏବଂ ୦୩୫୧୨ ପାଟନା-ଆସାନସୋଲ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୯ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ୦୩୫୨୭ ଆସାନସୋଲ- ଗୋରଖପୁର ଏବଂ ୦୩୫୨୮ ଗୋରଖପୁର-ଆସାନସୋଲ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬/୧୭ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୨୭/୨୮ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୩୪୬୫ (ମାଲଦା ଟାଉନ୍-ଦିଘା) ଏବଂ ୦୩୪୬୬ (ଦିଘା-ମାଲଦା ଟାଉନ୍) ଅକ୍ଟୋବର ୧୭-୧୮ ଓ ନଭେମ୍ବର ୨୮-୨୯ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୩୦୦୫ (ହାୱଡ଼ା-ଲୁମଡିଂ) ଏବଂ ୦୩୦୦୬ (ଲୁମଡିଂ-ହାୱଡ଼ା) ଅକ୍ଟୋବର ୧୬-୧୭ ଓ ନଭେମ୍ବର ୨୭-୨୮ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ (General), ସ୍ଲିପର୍ (Sleeper) ଏବଂ ଏସି (AC) କୋଚ୍ ରହିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୫୦୬୦ (ଲାଲକୁଆଁ-କୋଲକାତା) ଏବଂ ୦୫୦୫୯ (କୋଲକାତା-ଲାଲକୁଆଁ) ଅକ୍ଟୋବର ୮-୧୦ ଓ ନଭେମ୍ବର ୨୬-୨୮ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୮ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ଉଭୟ ଦିଗରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ନାଇହାଟି, ବାନ୍ଦେଲ, ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ଆସାନସୋଲ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ମଧୁପୁର ଏବଂ ଜସିଡିହ ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୩୧୨୯ (କୋଲକାତା-ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି) ଏବଂ ୦୩୧୩୦ (ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି-କୋଲକାତା) ଅକ୍ଟୋବର ୧୭-୧୮ ଓ ନଭେମ୍ବର ୨୯-୩୦ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ (weekends) ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୪ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ, ସ୍ଲିପର୍ ଏବଂ ଏସି କୋଚ୍ ରହିବ।
ମୁମ୍ବାଇ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୯୧୮୯ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ-କାଟିହାର ଏବଂ ୦୯୧୯୦ କାଟିହାର-ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୭ଟି ଲେଖାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଦିଗରେ (ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନରୁ), ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ଓ ୧୨; ଅକ୍ଟୋବର ୧୭, ୨୪ ଓ ୩୧; ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୭ ଓ ୧୪ ତାରିଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଫେରନ୍ତା ସେବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ଓ ୧୫; ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ଓ ୨୭; ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୩, ୧୦ ଓ ୧୭ ତାରିଖରେ ଚାଲିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ ୦୩୪୦୭ ଭାଗଲପୁର-କାଟିହାର ଏବଂ ୦୩୪୦୮ କାଟିହାର-ଭାଗଲପୁରର ଚଳାଚଳ ଅବଧିକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରୁ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଦିଗରେ ୯୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ ରହିବ। ଏହା କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୈନିକ ସେବାର ସମ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 08581 (ବିଶାଖାପାଟଣା-ଏସଏମଭିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ) ଏବଂ 08582 (ଏସଏମଭିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ବିଶାଖାପାଟଣା) ଅକ୍ଟୋବର ୨-୩ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୭-୨୮ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୯ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସି (AC), ସ୍ଲିପର୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ (General) କୋଚ୍ ରହିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 08045 (ଶାଲିମାର-ଚାରଲାପଲ୍ଲୀ) ଏବଂ 08046 (ଚାରଲାପଲ୍ଲୀ-ଶାଲିମାର) ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨-୩ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୭-୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୯ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲିବ। ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏସି, ସ୍ଲିପର୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ମୋଟ ୨୪ଟି କୋଚ୍ ରହିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 07035 (ସିକନ୍ଦରାବାଦ-ସିରପୁର କାଗଜନଗର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ରସ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍) ଦିନ ୧୨:୧୦ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 07036 (ସିରପୁର କାଗଜନଗର-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡେକାନ୍) ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୦୦ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ରାତି ୧୧:୧୫ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଉଭୟ ସେବା ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (South Central Railway) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 04008 (ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ୍-ଜୋଗବାନୀ) ଏବଂ 04007 (ଜୋଗବାନୀ-ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ୍) ଅକ୍ଟୋବର ୧୦-୧୧ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭-୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫ଟି ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦ଟି କୋଚ୍ ରହିବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ପଥ ଗାଜିଆବାଦ, ମୋରାଦାବାଦ, ବରେଲି, ଗୋରଖପୁର, ଛାପରା, ହାଜିପୁର, ବାରୌନି, କାଟିହାର, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଏବଂ ଫୋର୍ବସଗଞ୍ଜ ଦେଇ ଯିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 08311 (ସମ୍ବଲପୁର-ପୋଡାନୁର) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର (୧୨ ଥର) ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 08312 (ପୋଡାନୁର-ସମ୍ବଲପୁର) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର (୧୨ ଥର) ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 07097 (ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ମଙ୍ଗାଲୁରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍) ଏବଂ 07098 (ମଙ୍ଗାଲୁରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍-ହାଇଦ୍ରାବାଦ) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯-୧୦ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୫-୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୨ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲିବ। ଟ୍ରେନ୍ 04131 (କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍-ଏସ୍ଏମ୍ଭିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ) ଅକ୍ଟୋବର ୪ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ୭ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ଟ୍ରେନ୍ 04132 (ଏସ୍ଏମ୍ଭିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍) ଅକ୍ଟୋବର ୭ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ୭ ଥର ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଉଭୟ ଟ୍ରେନରେ AC 2-ଟାୟାର୍, AC 3-ଟାୟାର୍, ସ୍ଲିପର୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ (General) କୋଚ୍ ସହିତ ମୋଟ ୨୩ଟି କୋଚ୍ ରହିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 01925 (କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍-ମଦୁରାଇ) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର (୧୩ ଥର) ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 01926 (ମଦୁରାଇ-କାନପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର (୧୩ ଥର) ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପୂର୍ବବତ୍ ସମୟସୀମା ଏବଂ ରହଣି ସ୍ଥାନ (ଷ୍ଟପେଜ୍) ଲାଗୁ ରହିବ।
ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 09424 (ଅହମଦାବାଦ-ମଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜଙ୍କସନ୍) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର (୧୩ ଥର) ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ନଂ 09423 (ମଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜଙ୍କସନ୍-ଅହମଦାବାଦ) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର (୧୩ ଥର) ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବତ୍ ସମୟସୀମା ଏବଂ ରହଣି ସ୍ଥାନ ଲାଗୁ ରହିବ।
IRCTC ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କଲା
ଉତ୍ସବ ସମୟ ପାଇଁ ରେଳବାଇ କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି IRCTC ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ଭର ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହ NGET (Next Generation E-Ticketing) ସିଷ୍ଟମକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ନୂତନ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ବଟ୍ (anti-bot) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
IRCTC ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୮୯ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବୁକ୍ କରାଯାଉଛି। ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପରେ, NGET ସିଷ୍ଟମର କ୍ଷମତା ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ୧୫, ୨୦୨୬ ରେ ନୂତନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ର ଏକ 'ବିଟା ଭର୍ସନ୍' (beta version) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଯେପରିକି ସ୍ଲିପର୍ (Sleeper), AC 3-Tier ଏବଂ AC 2-Tier ରେ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ, ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ସିଟ୍ ଏବଂ ବର୍ଥ (berths) ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, କିଛି ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଠ୍ ପର୍ବ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚଳାଚଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ୱେଟ୍ଲିଷ୍ଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା।