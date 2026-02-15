Holi Special Train: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର...ହୋଲି ପାଇଁ ଏସବୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

Holi Special Train: ରେଳବାଇର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଲି ସମୟରେ ଘରକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ନଗର ନିଗମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର କୁଲଦୀପ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୋଲି ଭଳି ପର୍ବ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ।
Holi Special Train: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଲି ପର୍ବ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ (ଦିଲ୍ଲୀ) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିୟମିତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଭିଡ଼ ହେତୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା, ଯାହା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ବାନ୍ଦା ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ମନୋଜ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୦୪୧୨୩ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ୨:୫୦ ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହା ଶଙ୍କରଗଡ଼, ଦାଭୌରା, ମାଣିକପୁର, ଚିତ୍ରକୂଟଧାମ କରୱି ଏବଂ ଅଟାରା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୫ ରେ ବାନ୍ଦାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ପରେ ମହୋବା, କୁଲପହର, ହରପାଲପୁର, ମୌରାନିପୁର, ବୀରାଙ୍ଗନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଝାନ୍ସୀ, ଗ୍ୱାଲିୟର, ଧୋଲପୁର, ଆଗ୍ରା କ୍ୟାଣ୍ଟ, ମଥୁରା ଏବଂ କୋସିକଳା ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଫେରିବା ଯାତ୍ରାରେ, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୪୧୨୪ ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନରୁ ଛାଡ଼ି ସମାନ ରୁଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଚାଲିବ, ଯାହା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଠଟି ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲାସ, ନଅଟି ଜେନେରାଲ କ୍ଲାସ, ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଏସି (ଥାର୍ଡ ଏସି), ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସି (ଫାଷ୍ଟ ଏସି- ସେକେଣ୍ଡ ଏସି) କୋଚ୍ ସମେତ ୧୯ଟି କୋଚ୍ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଲି ସମୟରେ ଘରକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ନଗର ନିଗମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର କୁଲଦୀପ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୋଲି ଭଳି ପର୍ବ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ।
