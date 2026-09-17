କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହିମାଚଳ ଯାଉଥିଲେ ଖୁସି ଖବର, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବରଫପାତ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ଆର୍ଦ୍ରତା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷେତ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସକାଳୁଆ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଘାସ ଉପରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଶୀତ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 'ଏଲ୍ ନିନୋ' (El Niño) ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା, ତଥାପି କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ହୋଇଥିବା ବରଫପାତ ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ ଘଟାଇପାରେ।
ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବରଫପାତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି: ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା କମ୍ବଳ, ଲୋପ୍ ଏବଂ ଗରମ ପୋଷାକ ସାଇତା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିପାଗରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ବରଫପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ବଢ଼ିଛି ।
Winter arrives early in Himachal!
Rohtang Pass has recorded its first fresh snowfall of the season today, coating the peaks in pristine white. Perched at a majestic 13,058 feet, this high mountain pass located 50 km from Manali is the ultimate gateway to Lahaul & Spiti.… pic.twitter.com/G35eSqtutQ
— Naveen Reddy (@navin_ankampali) September 17, 2026
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ୧୫,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଶ୍ରୀ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବରେ ଆଜି ଚଳିତ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ହିମପାତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହିତ ନୂତନ ହିମପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ପରିସର ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଫର ଏକ ଧଳା ଆସ୍ତରଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଫାବୃତ ପର୍ବତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି।
#WATCH | Uttarakhand: The first snowfall of the season was recorded today at the holy shrine of Sri Hemkund Sahib, situated at an altitude of around 15,000 feet.
Fresh snowfall occurred at Hemkunt Sahib this morning along with rain, bringing a picturesque winter charm to the… pic.twitter.com/RWfSm0abiD
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 17, 2026
ଗୁରୁବାର ଦିନ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ହିମପାତ ହୋଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଲମାର୍ଗର ଆଫାରୱାଟ ଶିଖର ଏବଂ ଗଣ୍ଡୋଲା ଫେଜ୍-୨ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିସାରା ବରଫପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରେଜ୍ ସେକ୍ଟର, ତୁଲାଇଲ୍ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ କାବୁଲି ଗାଲିର ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ହିମପାତ ଯୋଗୁଁ ଧଳା ବରଫ ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି; ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିମପାତ ସହିତ ଉପତ୍ୟକାର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରାତିସାରା ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।