Vande Bharat Express: ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ! ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ମିଳିବ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ

Vande Bharat Express: କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ରେଳ ଭବନରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ରେଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରଭନୀତ ସିଂହ ବିଟ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ନିଆରା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ । କାରଣ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ୱାଦକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଲ୍ ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଛି । ୟୁଜରଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନକଲି ଆଇଡି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପରେ ଆଇଆରସିଟିସି ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ନୂତନ ୟୁଜର ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଯାହାକି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଥିଲା।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇକୁ ୩.୦୩ କୋଟି ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ୨.୭ କୋଟି ୟୁଜର ଆଇଡିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଟିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏପରି ଉନ୍ନତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
