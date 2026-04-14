ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Delhi-Dehradun Expressway: ଡେରାଡୁନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଆଜି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:11 PM IST

Delhi-Dehradun Expressway: ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଡେରାଡୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଏବେ ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ଯାତ୍ରା ଏବେ ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଥକ୍କା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କେବଳ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବ।

ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ୨୧୩ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ଅଧା ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁସଙ୍ଗତ ମିଶ୍ରଣର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କରିଡର ସେକ୍ସନ ଉଦଘାଟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସହାରନପୁରରେ କରିଡର ସହିତ ନିର୍ମିତ ଉଚ୍ଚ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପାସେଜ୍ ର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ଆରମ୍ଭରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।" ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡି ହେଉଛି। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ, ବାବା କେଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ, ମୁଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଦଶନ୍ଧି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହେବ। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ, "ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍" ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ଯୁବ ରାଜ୍ୟ ଏହାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ନୂତନ ପରିମାଣ ଯୋଡି ହେଉଛି।

ଜନସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଆମ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣିତ ନୀତି ଏବଂ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମାଓବାଦ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଧାରା ୩୭୦ ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, "ଆମର ରାସ୍ତା, ରାଜପଥ, ବାୟୁପଥ, ରେଳପଥ ଏବଂ ଜଳପଥ ଆମ ଦେଶର ଜୀବନରେଖା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନୁହେଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ 'ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି' ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଆମର ସରକାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେଖାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନିବେଶ କରିଆସୁଛି।"

ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ମୋଟ ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୨୧୩ କିଲୋମିଟର। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ବାଗପତ, ବରୌତ, ମୁଜାଫରନଗର, ଶାମଲି ଏବଂ ସାହାରନପୁର ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଡେରାଡୁନ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଦୂରତା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜାଜୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ୧୨ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଉଚ୍ଚ କରିଡର। ଏହି କରିଡର - ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କରିଡର - ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଯାନବାହାନ ଯାତାୟାତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆଠଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପଶୁ କ୍ରସିଂକୁ ଡିଜାଇନ୍ ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡରପାସ୍ - ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୨୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବ - ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦତ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏକ ୬-ଲେନ୍ ସୁବିଧା; ତଥାପି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ୮ ଲେନ୍ କୁ ବଢାଯାଇପାରେ।

ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଉଦଘାଟନ ସହିତ, ଋଷିକେଶ, ହରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ମସୁରୀ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଲୋକମାନେ ଏବେ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଛୁଟି ପାଇଁ ଡେରାଡୁନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।

ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ସର୍ବାଧିକ ଗତି ସୀମା ୧୦୦ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ୬ ଲେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ; ତଥାପି, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡେରାଡୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ-ପାଖ ଟୋଲ୍ ଚାର୍ଜ ୬୭୦ରୁ ୬୭୫ ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ-ଟ୍ରିପ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ହାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

Also Read- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପୋଭକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସୂଚନା, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ...

Also Read- 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି...

Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

LPG
LPG E-Kyc: ଘରେ ବସି ଏପରି କରନ୍ତୁ ଇ-କେୱାଇସି, ଅଟକିବ ନାହିଁ ସିଲିଣ୍ଡର
Odisha news
Odisha News: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମଜଦୁର ସଂଘ ତରଫରୁ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ
Nitish Kumar Resignation
ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୂରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶଙ୍କ ପୁଅ
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଲା ଇରାନରୁ ଆସିଥିବା ତୈଳ ଜାହାଜ
Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍