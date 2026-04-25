Jammu-Srinagar Vande Bharat: ଖୁସି ଖବର ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଗଡିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍

Jammu-Srinagar Vande Bharat: ଏହି ୨୬୬.୬୬ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରୁଟ୍ ରେ ଚାଲୁଥିବା ୨୦ କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସେମି-ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଶୀତ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
Jammu-Srinagar Vande Bharat: ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି! ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ୩୦ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଦୁଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ କରିବ। ଏହି ୨୬୬.୬୬ କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ ରେ ଚାଲୁଥିବା ୨୦ କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସେମି-ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଶୀତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ତୁଷାରପାତ କିମ୍ବା ଭୂସ୍ଖଳନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସେବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ରେଳ ସେବା ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା ଯାହା ଶେଷରେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ଜମ୍ମୁରୁ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହି ଅସୁବିଧା ଏବେ ଅତୀତ ପାଲଟିବ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଉଧମପୁର-ଶ୍ରୀନଗର-ବାରାମୁଲ୍ଲା ରେଳ ଲିଙ୍କ୍ (USBRL) ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ରେ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।
ରେଳୱେ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦଘାଟନୀ ଟ୍ରେନ୍ (ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 02601) ସକାଳ 10:30 ରେ ଜମ୍ମୁ ତାୱିରୁ ଛାଡ଼ି ଅପରାହ୍ନ 3:05 ରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜମ୍ମୁ ତାୱିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ: ସକାଳ ୧୦:୩୦ । ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟରାରେ ଅଟକିବ: ସକାଳ ୧୧:୫୪ ରୁ ସକାଳ ୧୧:୫୯ । ଶ୍ରୀନଗରରେ ଆଗମନ: ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୫ । ଏହା ସହିତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ରସିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜବେହାରାରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟକିବ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ନୂତନ ସେବା ସହିତ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ୫ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ, ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାରଣରୁ ସଡ଼କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା - ବିଶେଷକରି ଶୀତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ରାଜପଥ ପ୍ରାୟତଃ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ଟ୍ରେନ ନିଜକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଏହି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ଶୀତକାଳୀନୀକରଣ' ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହିଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି । ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ 1800W ସିଲିକନ୍ ହିଟିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତାପ୍ତ ଜୈବ-ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡରେ କୁହୁଡ଼ି ବିରୋଧୀ ହିଟିଂ । ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଏୟାର ଡ୍ରାୟର୍ ହିଟିଂ ।
ଏହି ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଉନ୍ନତ ସୁଗମତା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା, ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସେବା ଛାତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପୁଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ। ୨୦ କୋଚ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ, ଟ୍ରେନ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
Also Read- Sahara Projects: ସାହାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କୀତ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍, ୧୬.୬୫% ସୁଧ ସହିତ...
Also Read- ସ୍ବର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ବନ ବିଭାଗ