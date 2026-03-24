ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ "ମାସିକ ଯୋଜନା" କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିନଥାଏ। ରାଘବ ଚଢା ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ଯେ ୨୮ ଦିନର ଯୋଜନା ଉପଭୋକ୍ତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:02 PM IST

Mobile Recharge: ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଏଣିକି ୧୩ ମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏତିକି ମାସ କରିବାକୁ ହେବ ରିଚାର୍ଜ

Mobile Recharge: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ "ମାସିକ ଯୋଜନା" କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିନଥାଏ। ରାଘବ ଚଢା ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଗୃହକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ଯେ ୨୮ ଦିନର ଯୋଜନା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ୧୨ ଥର ବଦଳରେ ୧୩ ଥର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚଢା କହିଥିଲେ।

କଣ କହିଲେ ସରକାର
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦ ଦିନିଆ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ  ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (TRAI) ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିସାରିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ୩୦-ଦିନର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଟ୍ରାଇର ନିୟମ କଣ କହୁଛି
TRAI 2022 ମସିହାରେ ଏକ ଟାରିଫ୍ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ୩୦-ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୨୮-ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକୃତ "ମାସିକ" ବିକଳ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ୧୩ ଥର କରନ୍ତି ରିଚାର୍ଜ
ଏକ ୨୮ ଦିନିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମାସରେ ୨-୩ ଦିନ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବର୍ଷରେ ମୋଟ ୩୬୫ ଦିନ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୧୩ ଥର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।

ଡାଟା ଶେଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି
ରାଘବ ଚଢା ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଡାଟା ଶତପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର ନହୁଏ ତେବେ ଦୈନିକ ଡାଟା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ 1.5GB ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ 0.5GB ଡାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ଡାଟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏଥିରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ
ସାଂସଦ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 28-ଦିନର ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ "ମାସିକ" ଯୋଜନାକୁ 30-ଦିନ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମାସର ବୈଧତା ସହିତ ବଦଳାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଚାର୍ଜର ମିଆଦ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇନକମିଂ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନମ୍ବରକୁ ଅତି କମରେ 90 ଦିନ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧିନତା
ଭାରତରେ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର "ଶୁଳ୍କ ସହନଶୀଳତା" ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାର ସିଧାସଳଖ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟେଲିଫୋନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ କହିଛି ।

Prabhudatta Moharana

