୨୪୨ଟି ବେଟିଂ ଓ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ଲକ୍ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ୨୪୨ଟି ଅବୈଧ ବେଟିଂ ଏବଂ ଗ୍ୟାମ୍ୱଲିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ୨୪୨ଟି ଅବୈଧ ବେଟିଂ ଏବଂ ଗ୍ୟାମ୍ୱଲିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅବୈଧ ବାଜି ଏବଂ ଜୁଆ ୱେବସାଇଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭,୮୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆଇନ ପାସ୍ ହେବା ପରଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକ କଡାକଡି କରାଯାଉଛି ।
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଅବୈଧ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଏବଂ ଗ୍ୟାମ୍ୱଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଲ୍, ୨୦୨୫କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଇନଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।
