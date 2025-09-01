ଅଗଷ୍ଟରେ ୧.୮୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା GST ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସରକାର
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2905005
Zee OdishaOdisha National-International

ଅଗଷ୍ଟରେ ୧.୮୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା GST ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସରକାର

ସୋମବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୋଟ GST ସଂଗ୍ରହ 1.86 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ମାସରେ, ଏହି ରାଜସ୍ୱ 9.6 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1.37 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମଦାନୀ କର 1.2 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 49,354 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଆମେ GST ରିଫଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 20 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 19,359 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 01, 2025, 05:34 PM IST

Trending Photos

ଅଗଷ୍ଟରେ ୧.୮୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା GST ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସରକାର

GST Collection August 2025: ସୋମବାର ଦିନ ସରକାର GST ସଂଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 1.86 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ 6.5 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେ ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହ 1.75 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ମାସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଜୁଲାଇ 2025 ରେ GST ସଂଗ୍ରହରୁ 1.96 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ କୋଷାଗାରକୁ ଆସିଥିଲା।

ସୋମବାର ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୋଟ GST ସଂଗ୍ରହ 1.86 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ମାସରେ, ଏହି ରାଜସ୍ୱ 9.6 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1.37 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମଦାନୀ କର 1.2 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 49,354 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଆମେ GST ରିଫଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 20 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 19,359 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

ଯଦି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ GST ସଂଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ । ସରକାର GST ସଂଗ୍ରହରୁ 2.37 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। GST ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ସଂଗ୍ରହ ଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, GST ସଂଗ୍ରହର ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଖ୍ୟା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ GST ପରିଷଦ ବୈଠକ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ, GST ସଂସ୍କାର ଅଧୀନରେ ଟିକସ ସ୍ଲାବ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ GST ହାରକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ।

ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନୂତନ GST ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ହାର, 5% ଏବଂ 18% ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 20 ଏବଂ 21 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୈଠକରେ ଦୁଇଟି ଟିକସ ସ୍ଲାବର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । 12% ଏବଂ 28% GST ସ୍ଲାବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ 5% ଏବଂ 18% GST ସ୍ଲାବର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି GST ସଂସ୍କାରରୁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ GST ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକ 3 ଏବଂ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ଲାଗିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

Also Read- Guru Gochar 2025: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ଚଳନ, ୩ ରାଶିକୁ ଲାଭ

Also Read- ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣରେ ବାଜିବନି DJ, ଲେଜର ଲାଇଟ୍‌ ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ମନା

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

GST collection
ଅଗଷ୍ଟରେ ୧.୮୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା GST ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସରକାର
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Earthquake in Afghanistan
Afghanistan Earthquake: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odia News
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣରେ ବାଜିବନି DJ, ଲେଜର ଲାଇଟ୍‌ ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ମନା
Lithium Iron Phosphate Batteries
ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ (ଏଲ୍‍ଏଫ୍‍ପି ) ବ୍ୟାଟେରୀ କ’ଣ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ଏହା...
;