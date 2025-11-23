Delhi Pollution: ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅଧା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ WFH !

ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମସ୍ତ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଯଦି ସମ୍ଭବ), ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 50% କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Trending Photos
Delhi Pollution: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସହରର ବାୟୁ ଏତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଚାରିଆଡ ଧୂଆଁମୟ ଦେଖାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ସକାଳେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୪୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହାକୁ "ଗମ୍ଭୀର" ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୁ କାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ (CAQM)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୫୦% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବାକି ୫୦% କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା, ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ 10:30 କିମ୍ବା 11:00 ଟାରେ ଅଫିସ ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମସ୍ତ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଯଦି ସମ୍ଭବ), ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 50% କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯାନବାହାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜ ଯାନବାହନରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ପିକ୍ ଆୱାରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ବାୟୁରେ ବିଷାକ୍ତ କଣିକାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରୁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ କମ ହେବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
CAQM ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି । GRAP ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4 ରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଇବା । ଯାତାୟତ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏବଂ ମିଡିଆ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦୂଷଣ ସତର୍କତା ଜାରି କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ CNG ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Also Read- Cyclone Update: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା...
Also Read- 8th Pay Commission: ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅପଡେଟ୍