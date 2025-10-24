Bharat Taxi: ଓଲା, ଉବେରକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଆସିଲା ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 24, 2025, 06:07 PM IST

Bharat Taxi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମବାୟ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା "ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି" ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଓଲା ଏବଂ ଉବର ଭଳି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡିଭିଜନ (NeGD) ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ୟାବ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ-ନିରୀକ୍ଷଣ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆପ୍-ଆଧାରିତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅପରିଷ୍କାର ଯାନ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନମୁଖୀ ବାତିଲକରଣ ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅନେକ ଡ୍ରାଇଭର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଉଚ୍ଚ କମିଶନ ହାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଭଡ଼ା ଆୟର 25 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।

ନୂତନ 'ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି' ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଘରୋଇ ଏଗ୍ରିଗେଟର୍ସ ପରି, ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି କମିଶନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଏକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଡେଲ୍ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କେବଳ ଏକ ନାମମାତ୍ର ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ପାଇଲଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୬୫୦ଟି ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ-ଚାଳକଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ପରେ ଏହି ସେବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫ ହଜାର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସେବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ, ଭୋପାଳ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଜୟପୁର ସମେତ 20ଟି ସହରରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଅନେକ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ସାମିଲ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ।

ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏକ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ଏକ ସମବାୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହକାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସମବାୟ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୁଞ୍ଜି ୩ ଶହ କୋଟି।

Ola-Uber ଆପ୍ ପରି, ଆପଣ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। Android ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ Google Play Store ରୁ ଏହି ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ iPhone ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ Apple Store ରୁ ଏହାକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଏହି ସେବା ଗୁଜରାଟୀ ଏବଂ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।

ଏହା ଏକ ସଦସ୍ୟତା-ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରାରୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ 100% ରୋଜଗାର ପାଇବେ। ଭଡା Ola, Uber ଏବଂ Rapido ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ କମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ।

