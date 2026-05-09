New Chief of Defence Staff: ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଏନ୍.ଏସ୍ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି ନୂଆ CDS

New Chief of Defence Staff: ଭାରତ ସରକାର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏନ.ଏସ. ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି (Retd.)ଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ ତାରିଖରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଭାରତ ସରକାର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏନ.ଏସ. ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି (Retd.) ଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ (CDS) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ ତାରିଖରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନ(Anil Chouhan)ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ, ଯାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମେ ୩୦ ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Government of India appoints Lieutenant General N S Raja Subramani (Retd.) as the new Chief of Defence Staff, who shall also function as Secretary to Government of India, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge and until further orders. pic.twitter.com/hmVqlVY0sn
— ANI (@ANI) May 9, 2026
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏନ.ଏସ. ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟରେ ସାମରିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଜୁଲାଇ ୧, ୨୦୨୪ ରୁ ଜୁଲାଇ ୩୧, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷର ସାମରିକ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟମ ଗଡ଼ୱାଲ ରାଇଫଲ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେନାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୋର୍ପର ମଧ୍ୟ କମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ବିଶେଷ ସେବା ପଦକ, ଅତି ବିଶେଷ ସେବା ପଦକ, ସେନା ପଦକ ଏବଂ ବିଶେଷ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି
ଏହି ସମୟରେ, ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କୁ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ପଶ୍ଚିମ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ସେ ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ୨୦୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ୧ ଜୁଲାଇ, ୧୯୯୮୭ ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ କମିଶନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେ ଖଡକୱାସଲାର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି; ଶ୍ରୀଭେନହାମ (ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ)ର ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜ; କରଞ୍ଜାର ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧ କଲେଜ; ଏବଂ ନ୍ୟୁପୋର୍ଟ, ରୋଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ (USA)ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧ କଲେଜରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।