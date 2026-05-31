ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୩.୫ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୈଳ କଂପାନୀକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍, ATF ଉପରୁ ହ୍ରାସ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୩.୫ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଲିଟର ପିଛା ୯.୫ ଟଙ୍କା କମିଛି ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି । ଜୁନ୍ ୧ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭୂରାଜନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆକାଶଛୁଆଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଗତ ମାସରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବହୁବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଟରବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।
୧୫ ଦିନ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟିକସ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୩ ରୁ ହ୍ରାସ କରି ₹୧.୫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଡିଜେଲ ଉପରେ ଟିକସ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୧୬.୫ ରୁ ହ୍ରାସ କରି ₹୧୩.୫ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ATF - ବିମାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନ - ଉପରେ ଟିକସ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୯.୫ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟିକସରେ ଏହି ହ୍ରାସର ପ୍ରାଥମିକ ଲାଭଦାତା ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ATF ରପ୍ତାନି କରିବା ସହଜ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୧.୫୦ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ₹୧୩.୫୦ ରପ୍ତାନି କର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ତୈଳର ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟିକସକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଲିଟର ପ୍ରତି ₹୩ ଏବଂ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ତୈଳର ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ₹୧୬.୫୦ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଟିକସ ହ୍ରାସ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତୈଳ ରପ୍ତାନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଉପରେ କମ୍ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଟିକସ ହ୍ରାସ ସହିତ, ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଘରୋଇ ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ, ଏହାର ଆଉ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି - ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରପ୍ତାନି ସହଜ ହେବ। ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରେ ଅଧିକ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଶା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା; କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି କେବଳ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏହା ବୁଝାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତେଲ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ କମ୍ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ତେଲ ରପ୍ତାନି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ପୃଥକ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତଥାପି, ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
Also Read- ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ରେ ବାଜିଲା 'ସାଇରନ୍' ଆଲାର୍ମ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କଲା ସତର୍କତା
Also Read- 8th Pay Commission: କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ୫ଟି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଦାବି; IRTSA ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ...