Goa Club Fire: ଲୁଥେରା ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଗୋଆ କ୍ଲବ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଗୌରବ ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କ୍ଲବ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ଭାରତରୁ ଫୁକେଟ୍ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ

Dec 11, 2025, 07:57 AM IST

Goa Club Fire: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଗୋଆ କ୍ଲବ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଗୌରବ ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। କ୍ଲବ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ଭାରତରୁ ଫୁକେଟ୍ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାଇମାନେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ଲୁଥ୍ରା ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଜୟ ଗୁପ୍ତାକୁ ଗୋଆ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଗୁପ୍ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥତାର ବାହାନାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବାତିଲ ପାସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ, ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ଫୁକେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧:୧୭ ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ନିଆଁରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଚିତ୍କାର ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ମାଲିକ ସୌରଭ ଏବଂ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫଦାରୀ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଗୋଆ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନରେ, ଭାଇମାନେ ନିଜକୁ ପୀଡିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଆଧାର ବିନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲାଟି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଗୋଆ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣାଯିବ।

ଗୋଆ ଘଟଣା ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଏମସି ସହରର କ୍ଲବ୍, ପବ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଚାନକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଏମସିର ଅଗ୍ନିଶମ ଅନୁପାଳନ ସେଲ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍‌କୁ ଆସିଛି। ବୁଧବାରଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ୍, ଫୁଡ୍ ସନ୍ଧି, ପବ୍ ଏବଂ ବାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଏମସି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ କମଳା ମିଲ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଫୋନିକ୍ସ ମିଲ୍‌ର ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧିକୁ ମିଳିତ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

