No Fault Cmpensation Policy: କୋଭିଡ୍ ଟୀକାକରଣର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ଅଣାଯାଉ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

Trending Photos
No Fault Cmpensation Policy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କୋଭିଡ-୧୯ ଟୀକାକରଣ ପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ "ତୃଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିନା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ନୀତି" ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୀକାକରଣ ପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଥ କହିଛନ୍ତି, "ଟିକାକରଣ ପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏକ ପୃଥକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।" ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରର ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାରଣ କରେ ନାହିଁ। "ସେହିପରି, ଦୋଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନକରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ନୀତି ଗଠନକୁ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ ନାହିଁ," ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
କଣ ରହିଛି ମାମଲା
୨୦୨୧ ମସିହାରେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଟୀକାକରଣ ପରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଗୁରୁତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଟିକାକରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟୀକାକରଣର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ପ୍ରତି-ଆଫିଡାଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କୋଭିଡ୍ ଟୀକାକରଣ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଲୋକମାନେ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।