Supreme Court on Street Dogs: କୁକୁର କାମୁଡିଲେ ସରକାର ଦେବେ ଜରିମନା: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

Supreme Court on Street Dogs: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଦୋଷୀ ରହିବେ।
ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ, ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଏନ.ଭି. ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ, ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗୁ କରିବୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ରଖ। ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୁଲିବାକୁ, କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ? କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନସାରା ରହିଥାଏ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା କେବଳ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ। କୋର୍ଟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି 9 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ତେବେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଖୋଲାରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସଂଗଠନକୁ କ'ଣ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ 'ଏବିସି ନିୟମ' କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଆସିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦ ୧୯୫୦ ଦଶକରୁ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ୧୦୦୦ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା। କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।"