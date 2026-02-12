Rahul Gandhi: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିବନାହିଁ ବିଶେଷାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ, ହଟିବ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ

Trending Photos
Rahul Gandhi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଜୟସୱାଲ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣରୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସୋରୋସ ଭଳି ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ବାତିଲ କରିବାକୁ ତଥା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।"
ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷାଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଂସଦରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି।
ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କିରେଣ ରିଜିଜୁ
କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ।
ରାହୁଲଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଭାଷାର ସୀମା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା କ’ଣ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଠିକ୍ କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ
ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ସାତ ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଟେନେଟି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଏକ ପରିପୂରକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପଦ ନାୟକ ଦେଇଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାରାବାଜି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗୃହକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।