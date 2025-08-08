Income Tax Bill 2025: ଆୟକର ବିଲ୍-୨୦୨୫ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଲେ ସରକାର, TAX ସ୍ଲାବରେ ହେବ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ?

Income Tax Bill 2025 Withdrawn: ଚୟନ କମିଟି ୨୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସରକାର କମିଟିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ଆଇନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
Income Tax Bill 2025 Withdrawn: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟକର ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍ ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୫ ରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ୨୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସରକାର କମିଟିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ଆଇନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ ଆୟକର ଆଇନ, ୧୯୬୧ କୁ ବଦଳାଇବ।
ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ ୬ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନ, ୧୯୬୧କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଚୟନ କମିଟି ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସ୍ଲାବ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭାଗର ମତରେ ଏହି ବିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଷାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇବା। କମିଟି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଛି ଯେ କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ITR ର ଶେଷ ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ବିନା TDS ରିଫଣ୍ଡ ଦାବି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ନୂତନ ବିଲ୍ କେବେ ଆଗତ ହେବ?
ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇର ରିପୋର୍ଟରେ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ ତାରିଖରେ ସରକାର ଗୃହରେ ନୂତନ ଆୟକର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିପାରନ୍ତି।