Govt Officer Demised: ଦୋହଲିଗଲା ରାଜ୍ୟ, ସଚିବାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା...ଅଫିସର ୬ ମହଲାରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ହରିୟାଣା ସଚିବାଳୟ ୬ମହଲା କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଗଣେଶ ଦାସ ଆରୋରା। ସେ ୨୦୧୯ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହିତେଶ କୁମାର ମୀନାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ବାଜି ୨୪ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଣେଶ ଦାସ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ହଠାତ୍ ସଚିବାଳୟ ଛାତକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ସେକ୍ଟର ୧୬ ସ୍ଥିତ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଶବଗୃହେ ରଖିଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାପ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ସେ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଗଣେଶ ଦାସ ଆରୋରା ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉମା ଆରୋରା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
