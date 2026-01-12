Advertisement
Govt Scheme: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଖୁସିଖବର ? ଆସିବ ଖାତାକୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା...ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ

Govt Scheme: ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏକକାଳୀନ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତଥାପି, ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବଳ ୧୫ ଶହ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ପାଣ୍ଠି ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆସିବ, ତେବେ କେତେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:37 PM IST

Govt Scheme: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ପାଇବେ କି? ଲଡକୀ ବହିନ୍ ଯୋଜନାର ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ମାସରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ୧୫ ଶହ ଟଙ୍କା। କେବଳ ନଭେମ୍ବର ମାସର କିସ୍ତି ମିଳିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପେମେଣ୍ଟ ବା କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିପାରେ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଘୋସାଲକର ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲଡକୀ ବହିନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ଏକକାଳୀନ ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସର କିସ୍ତି କିମ୍ବା ୩ ହଜାର ପାଇବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅଭାବରୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି
ଏହି ସମୟରେ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଡକି ବହିନ୍ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ରହିବ। ତେଣୁ, ପାଣ୍ଠି ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

ନଭେମ୍ବର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି
ଲଡକି ବହିନ୍ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ପାଣ୍ଠି ପାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏକକାଳୀନ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତଥାପି, ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବଳ ୧୫ ଶହ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ପାଣ୍ଠି ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆସିବ, ତେବେ କେତେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର eKYC ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର eKYC ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର eKYC ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅବରୋଧ କରାଯାଇପାରେ।

eKYC ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନାହିଁ। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି eKYC ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତଥାପି, ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏବେ, ପୋର୍ଟାଲ୍ ରୁ eKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି।।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

