GST ସଂସ୍କାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣା ଉପରେ ୬୩ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2911443
Zee OdishaOdisha National-International

GST ସଂସ୍କାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣା ଉପରେ ୬୩ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ

କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ୩୫ HP ଟ୍ରାକ୍ଟରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ୪୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ, ୪୫ HP ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ୫୦ HP ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ୫୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୭୫ HP ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ ୬୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 06, 2025, 09:08 PM IST

Trending Photos

GST ସଂସ୍କାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣା ଉପରେ ୬୩ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: GST ସଂସ୍କାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିବା ଉପରେ  ୬୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର GST ସଂସ୍କାରକୁ GSTରେ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆମର ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଚାଷରେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।

ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ GSTରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ସେଥିରୁ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇବେ। କୃଷି ଉପକରଣ ହେଉ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ, ଅମଳକାରୀ ହେଉ, ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା GST ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।

Add Zee News as a Preferred Source

କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ୧୮୦୦ ସିସିରୁ କମ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ GST ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ ଏବଂ କେବଳ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରା ଚାଷ, ଚାରା ପରିବହନ ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟାୟାର, ଟ୍ୟୁବ୍, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅଂଶ ଉପରେ GST ୧୮% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସମବାୟକୁ ଲାଭ ଦେବ।

କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ୩୫ HP ଟ୍ରାକ୍ଟରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ୪୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ, ୪୫ HP ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ୫୦ HP ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ୫୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୭୫ HP ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ ୬୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମୋନିଆ, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ GST ୧୮% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଟିକସ ଗଠନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ସାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବ ଏବଂ ବିହନ ସମୟରେ ସୁଲଭ ସାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭବାନ ହେବେ।

ସେହିପରି, ୧୨ଟି ଜୈବ-କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଉପରେ GST ୧୨% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଜୈବ-ଆଧାରିତ କୃଷି ଇନପୁଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବ, ଚାଷୀମାନେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକରୁ ଜୈବ-କୀଟନାଶକ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ମାଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫସଲର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୈବ ଚାଷୀ ଏବଂ FPO (କୃଷକ ଉତ୍ପାଦ ସଂଗଠନ) ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ମିଶନ ସହିତ ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ GSTରେ ସିଧାସଳଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଷୀର ଏବଂ ପନିର, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଣବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍, GSTରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବଟର, ଘିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏପରି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ GST ୧୨% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଲୁହା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମରେ ତିଆରି କ୍ଷୀର କ୍ୟାନିଷ୍ଟର ଉପରେ GST ମଧ୍ୟ ୧୨% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।

ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କରିବ, ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHGs), ବିଶେଷକରି ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବ। ସୁଲଭ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଚର୍ବି ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପନିର, ନମକିନ୍, ବଟର ଏବଂ ପାସ୍ତା ଉପରେ GST ୧୨% କିମ୍ବା ୧୮% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍, ଜେଲି, ଇଷ୍ଟ, ଭୁଜିଆ ଏବଂ ଫଳ ପଲ୍ପ/ରସ ଆଧାରିତ ପାନୀୟ ଉପରେ ଏବେ ୫% GST ଲାଗୁ ହେବ। ଚକୋଲେଟ୍, କର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରି, କେକ୍, ବିସ୍କୁଟ୍ ଏବଂ କଫି ଉପରେ ମଧ୍ୟ GST ୧୮% ରୁ ୫%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।

Also Read- କଂସା ଶିଳ୍ପର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

Also Read- Sahara Refund: ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟଙ୍କା ଫସି ରହିଛି କି ? ସହଜରେ ଏମିତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

GST Rate
GST ସଂସ୍କାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣା ଉପରେ ୬୩ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...
GST Cut On Cancer Medicine
GST Cut On Cancer Medicines: କ୍ୟାନସର ମେଡିସିନ୍ ଉପରୁ ହଟିଲା ଜିଏସଟି, ସର୍ଜରୀ କରୁଥିବା ରୋଗୀ
SJTA
ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତାରିଖ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଇସ୍କନକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା SJT
Odia News
କଂସା ଶିଳ୍ପର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
India-France relations
ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଏହି ବିଷୟରେ କଲେ ଆଲୋଚନା
;