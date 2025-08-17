GST Reforms: ୧୫୦୦ ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଏବଂ ୪ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ SUV, ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ GST ସହିତ ୨୦ ରୁ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ସେସ୍ ଲାଗୁ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଟିକସ ହାରକୁ ସମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ।
GST Reforms: ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ GST ସଂସ୍କାରରେ ଛୋଟ କାର କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାର ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ କାର ପାଇଁ ଟିକସ ହାର ପୃଥକ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଛୋଟ କାର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ GST ଏବଂ ୧ରୁ ୩ ପ୍ରତିଶତ ନାମମାତ୍ର ସେସ୍ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ୍ ଅଧୀନରେ ଆସିପାରେ। ଏକ ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟରେ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ହାର ସ୍ଲାବ୍ ହଟାଇବା ପରେ, ବଡ଼ ଲଗଜରୀ କାର ଏବଂ SUV ଉପରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଛୋଟ କାରଗୁଡ଼ିକ ଲଗଜରୀ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବାଇକ୍ କ୍ରେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ସଂସ୍କାରରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କାର ଉପରେ ଟିକସ ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ
ପ୍ରଥମେ, କାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବଲର ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍, ଛୋଟ ସେଡାନ୍ ଏବଂ ମିନି-ଏସୟୁଭି ସମେତ ଛୋଟ କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧ ରୁ ୩ ପ୍ରତିଶତ ସେସ୍ ସହିତ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୧୨୦୦ ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷମତା ଏବଂ ୪ ମିଟରରୁ କମ୍ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ କାର ଗୁଡ଼ିକ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ୧ ପ୍ରତିଶତ (ପେଟ୍ରୋଲ୍) ଏବଂ ୩ ପ୍ରତିଶତ (ଡିଜେଲ୍) ସେସ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଯାହାକୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ମଧ୍ୟମ ଆକାରର କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ ହାର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କାରଣ ନୂତନ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବାଧିକ ହାର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ୧୨୦୦ ସିସି (ପେଟ୍ରୋଲ୍) କିମ୍ବା ୧୫୦୦ ସିସି (ଡିଜେଲ୍) ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଏବଂ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ସେସ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋଟ ଟିକସ ୪୩ ପ୍ରତିଶତ। ଏହାକୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
୧୫୦୦ ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଏବଂ ୪ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ SUV, ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ GST ସହିତ ୨୦ ରୁ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ସେସ୍ ଲାଗୁ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଟିକସ ହାରକୁ ସମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ବାଇକ୍ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରବେଶ ସ୍ତରର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୩୫୦ ସିସି ବାଇକ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ୩୫୦ ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଉପରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ୩୫୦ ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଉପରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ GST ସହିତ ୩ ପ୍ରତିଶତ ସେସ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ଯାହା ମୋଟ ଟିକସ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ କରିଥାଏ।
କାର୍ ବଜାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ
ଶିଳ୍ପ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ କାର୍ ନିର୍ମାତାମାନେ ବଜାରରେ ୧୨୦୦ ସିସିରୁ କମ୍ କାର ଲଞ୍ଚ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ GST ହାରକୁ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ ଏକ ଶିଳ୍ପ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ GST ସଂସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଛଅ ମାସ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ।
