IPL 2026: ରୋମାଞ୍ଚକ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ

Trending Photos
IPL 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) 2026 ର ନବମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ପରେ ବଲ ସହିତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ 6 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ସିଜନରେ ଏହା ରୟାଲ୍ସର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ।
୨୧୧ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି, ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କୁମାର କୁଶାଗ୍ର ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୭.୬ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୭୮ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। କୁଶାଗ୍ର ୧୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିଲେ, ୪୪ ବଲରୁ ୭୩ ରନ କରିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୯ ଚୌକା ଏବଂ ୩ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଜସ୍ ବଟଲର୍ ତାଙ୍କ ଭଲ ଆରମ୍ଭର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ୧୪ ବଲରୁ ୨୬ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ୩ ରନ କରି। ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର କେବଳ ୪ ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ ୬ ବଲରୁ ୧୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଶାହରୁଖ ଖାନ ୪ ବଲରୁ ୧୧ ରନ କରିଥିଲେ।
ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ, ରସିଦ ଖାନ ଏବଂ କାଗିସୋ ରାବାଡା 30 ବଲ୍ରେ 43 ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ରସିଦ 16 ବଲ୍ରେ 24 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରବାଡା 16 ବଲ୍ରେ 23 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଏବଂ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଶେଷ ଦୁଇ ଓଭରରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂ କରି ରବି ବିଷ୍ନୋଇ ତାଙ୍କ 4 ଓଭର ସ୍ପେଲ୍ରେ 41 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ, ନାନ୍ଦରେ ବର୍ଗର ଏବଂ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ, ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, 6.2 ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ 70 ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। ବୈଭବ 18 ବଲ୍ ରେ 31 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ 36 ବଲ୍ ରେ 55 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ, ସେ ୪୨ ବଲ୍ରେ ଚମତ୍କାର ୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜୁରେଲ୍ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଜୁରେଲ୍ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୬ ରନ୍ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟର୍ ୮ ବଲ୍ରେ ୧୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ତଥାପି, ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ୍ ପରାଗ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୭ ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଜୁରେଲ୍ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଇନିଂସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୧୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ କାଗିସୋ ରାବାଡା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟାଇଟାନ୍ସ ସିଜିନ୍ର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା।