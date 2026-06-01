Gujarat Titans team bus: ଗୁଜୁରାଟ ଟିମର ବସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଅଛି ଖେଳାଳିଙ୍କର ସ୍ଥିତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2026 ଫାଇନାଲରେ ୫ ୱିକେଟରେ ହାରିବା ପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଆଉ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ହୋଟେଲକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟିମର ବସରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଥା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:49 AM IST

Gujarat Titans team bus:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: IPL 2026 ଫାଇନାଲରେ ୫ ୱିକେଟରେ ହାରିବା ପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଆଉ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ହୋଟେଲକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟିମର ବସରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବସ୍‌ଟି ଟିମକୁ ନେଇ ହୋଟେଲ୍‌କୁ ଫେରୁଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଗୁଜରାଟ ଦଳର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ଏହି ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏହି  ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଂକଟକୁ ସାମ୍ନା କରିନଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ବସରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ଏହା ପରେ ଆଉ ଏକ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିଜନରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ସହିତ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି। ମୁଲ୍ଲାପୁରରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର 2 ପରେ ଦଳ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଦେଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା 24 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । 

 

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ୩୭ ବଲ୍‌ରେ ୫୦ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଇନ୍ ସୁଦର୍ଶନ ୧୨ ରନ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହି ସିଜିନ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର୍ ତାଲିକାରେ ଏହି ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ନୀରବ ରହିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ କେବଳ ୧୯ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ତେୱାଟିଆ ଏବଂ ଜାସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଭଳି ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଚାରି ଓଭରରେ ୨୯ ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ରସିକ୍ ଡାର୍ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ କୃଣାଲ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଚାରି ଓଭରରେ କେବଳ ୩୦ ରନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୭୫ ରନର ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ସିବି ୧୮ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ମଧ୍ୟ ୧୬ ବଲ୍ ରେ ୩୨ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୧୭ ବଲ୍ ରେ ୨୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ରସିଦ୍ ଖାନ ଟିକେ ମିତବ୍ୟୟୀ ଥିଲେ। ସେ ଚାରି ଓଭରରେ ୨୫ ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

