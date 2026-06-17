Gujarat Accident: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଭଦୋଦରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଗଜରୀ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରେ ସାତ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହିତ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
"ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ। ମୋର ସମବେଦନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ,ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟାରେ ଭଦୋଦରା-ଜାରୋଦ ରାସ୍ତାରେ କୋଟାମ୍ବି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ବାଂସୱାଡ଼ାରୁ ସୁରଟ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲଗଜରୀ ବସ୍ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ପ୍ରାଥମିକ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ, ଧକ୍କା ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଏହାର ଡ୍ରାଇଭର ଟାୟାର ଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ର ଆଗ ଭାଗ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପଥଚାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ (NDRF) ର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରାଜସ୍ଥାନର ଥିଲେ।
ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭଦୋଦରାର ସାର୍ ସୟାଜିରାଓ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଘଟଣାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ।
"ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରା-ଜାରୋଦ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି," ବୋଲି ସେ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜଗଦୀଶ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସାତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।