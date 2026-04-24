Zee OdishaOdisha National-InternationalGuwahati High Court: ପବନ ଖେଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଗୌହାଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ

Guwahati High Court: ପବନ ଖେଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଗୌହାଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୌହାଟି ହାଇକୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିନିକି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଏଫଆଇଆରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଫଆଇଆରରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ପାସପୋର୍ଟ ରଖିବା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 24, 2026, 12:20 PM IST

Guwahati High Court: ପବନ ଖେଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଗୌହାଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ

Guwahati High Court:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୌହାଟି ହାଇକୋର୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେରାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିନିକି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଏଫଆଇଆରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଫଆଇଆରରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ପାସପୋର୍ଟ ରଖିବା ଏବଂ ଜାଲିଆତି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

ଆଗୁଆ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର
ବିଚାରପତି ପାର୍ଥିବଜ୍ୟୋତି ସାଇକିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ, କୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏବେ ପବନ ଖେରାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ପବନ ଖେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ’ଣ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା?
ଖେରାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ମାମଲାଟି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ନିଜେ ଖେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତଦନ୍ତର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ସିଂଘଭି ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପବନ ଖେରା ପଳାୟନ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତରୁ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କେ.ଏନ୍. ଚୌଧୁରୀ ଏହି ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଘୃଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ମାନହାନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାନହାନି ମାମଲା ହୋଇପାରେ, ଯାହା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି
ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଦେବଜିତ ଲୋନ୍ ସାଇକିଆ ଜାମିନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ମାନହାନି ମାମଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଡିଡ୍ (ଟାଇଟଲ୍ ଡିଡ୍) ର କଥିତ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଠକେଇ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ସହିତ ଜଡିତ, ତେଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା କ’ଣ?
ରିନିକି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବନ ଖେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଏଫଆଇଆର ସହିତ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

 

