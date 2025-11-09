India War: ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହାଫିଜ ସଇଦର ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ

Trending Photos
India War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବା ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲା ସୈଫଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସୈଫୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ଖୈରପୁର ତାମିୱାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜିହାଦ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉସୁକାଇଥିଲେ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ, କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲା ସୈଫ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ପରିବାରକୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜିହାଦ ପାଇଁ ଉସୁକାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଲସ୍କର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି।
ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସୈଫୁଲ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜିହାଦର ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସୈଫୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଦାବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପରେ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
ହାଫିଜ ଉପରେ ୧୦ ମିନିୟନ ଡଲାରର ପୁରସ୍କାର ରହିଛି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ହାଫିଜ୍ ମହମ୍ମଦ ସଇଦ 2008 ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ। ସେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (LeT)ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଜମାତ-ଉଦ୍-ଦାୱା (JuD)ର ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ହାଫିଜ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରାପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 10 ନିୟୁତ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାଫିଜ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିହତ ହେଲେ।