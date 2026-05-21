Hamza Burhan killed: ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହମଜା ବୁରହାନ POKରେ ନିପାତ

Hamza Burhan killed: ୨୦୧୯ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହମଜା ବୁରହାନକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହମଜା ବୁରହାନକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 04:45 PM IST

Pulwama attack mastermind killed: ୨୦୧୯ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ହମଜା ବୁରହାନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଜଣା ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମୁଜାଫରାବାଦରେ ହମଜାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ; ସେ 'ଡାକ୍ତର' ନାମରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅନେକଥର ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲୱାମାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ବୁରହାନଙ୍କୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ୧୪ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୧୯ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେନା କର୍ମୀଙ୍କ ଏକ କାଫଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହମଜା ନିଜକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ସେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା।

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଓକେର ମୁଜାଫରାବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଜାର ଶରୀରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଫେବୃଆରୀ ୧୪, ୨୦୧୯ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩:୧୫ ସମୟରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ସେନା କାଫଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ଡାର ୩୦୦-୨୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଇଇଡି ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଏସୟୁଭିକୁ ଏକ ସିଆରପିଏଫ କଫଲାର ବସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ।

ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ପ୍ରାୟ ୧୨ ଦିନ ପରେ, ୨୬ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୧୯ରେ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ବାଲାକୋଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିମ ଶିବିର ଉପରେ ଏକ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।

