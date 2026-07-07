Add Zee Business As A Preferred Source
App

BJP Controversy: ହନୁମାନ ବେଶରେ BJP ପତାକା ଧରି ନୃତ୍ୟ! ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା, ବଢ଼ିଲା ବିଜେପିର ଅଡ଼ୁଆ....

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହନୁମାନ ବେଶଧାରୀ ଜଣେ କଳାକାର ବିଜେପିର ପତାକା ଧରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 07, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:48 AM IST
BJP Controversy: ହନୁମାନ ବେଶରେ BJP ପତାକା ଧରି ନୃତ୍ୟ! ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା, ବଢ଼ିଲା ବିଜେପିର ଅଡ଼ୁଆ....

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BJP MLA Maithili Thakur: ଭାଇରାଲ୍ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର!
Maithili Thakur1 hr ago
2
Top 10 news1 hr ago
3
vk pandian2 hrs ago
4
Pakhala Guinness World Record2 hrs ago
5
weather report2 hrs ago