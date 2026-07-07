BJP Controversy: ହନୁମାନ ବେଶରେ BJP ପତାକା ଧରି ନୃତ୍ୟ! ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା, ବଢ଼ିଲା ବିଜେପିର ଅଡ଼ୁଆ....

BJP Controversy: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ରୋଡ୍ ଶୋ'କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହନୁମାନ ବେଶଧାରୀ ଜଣେ କଳାକାର ବିଜେପିର ପତାକା ଧରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଓ ବେଶଭୂଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ତଥା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଲୟର୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସୁ ରଞ୍ଜନ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ପୁଲିସ ଡିଜିପି ଓ ଏସଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଇ-ମେଲ୍ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗରେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆୟୋଜକ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳକ, ହନୁମାନ ବେଶଧାରୀ କଳାକାର ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), ୨୦୨୩ର ଧାରା ୨୯୯ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅପମାନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହୋଇପାରେ।
ଅଭିଯୋଗରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରମାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।