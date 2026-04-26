ଆପ୍‌ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ପରେ ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କୁ ଜେଡ୍‌ ପ୍ଲସ୍‌ ସୁରକ୍ଷା

ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ CRPF ଯବାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ହରଭଜନ ସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସାତ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ବଦଳାଇଥିଲେ।
Harbhajan Singh gets ZPlus Security: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP)ର କର୍ମୀମାନେ ନିକଟରେ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ, ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। AAP ସମର୍ଥକମାନେ ହରଭଜନଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ' ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ AAP ନେତାଙ୍କୁ CRPF ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ହରଭଜନଙ୍କୁ 'Z-Plus' ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା କଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଉଭୟରେ ଥିବା ବାସଭବନ ବାହାରେ CRPF କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ହରଭଜନ ସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସାତ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ବଦଳାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର, ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖରେ, AAP ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହରଭଜନ ସିଂହ ଏବଂ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
AAPର ସାତ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ - ରାଘବ ଚଢା, ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସାହାଣିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ AAP କର୍ମୀମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୦ଟି ଆସନ ଦଖଲ କରିଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣ ସାଂସଦ ଏବେ ବିଜେପି ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପରୁ ବିଜେପିକୁ ଯାଇଥିବା ବିକ୍ରମଜିତ ସିଂହ ସାହାନି, ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସଭା ସାଂସଦ ବିକ୍ରମଜିତ ସିଂହ ସାହାନି, ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାହନି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିମ୍ବା ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏଏନଏସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବିକ୍ରମଜିତ ସିଂହ ସାହାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ, ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ସମାଧାନ।
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡିବା ପରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ,ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏବେ ଏକ ବହୁତ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେହି ଆଉ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟର ବି.ଆର. ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ବିଧାନ - ଯାହାର ନାମ ଡକ୍ଟର ବି.ଆର. ଆମ୍ବେଦକର - ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ଦୁର୍ନୀତିର ପଥରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ, ତେବେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତି। ସାତ ଜଣ ସାଂସଦ ମିଳିତ ଭାବରେ AAP ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଦଳ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନୁହେଁ। ରାଘବ ଚଢା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭୟରେ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଭୟରେ ଦଳ ଛାଡି ନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି।
