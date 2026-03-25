Harish Rana Cremation: ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରିଲା ହରିଶଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି ପରିବାରର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ

Harish Rana Cremation:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ଗାଜିଆବାଦର ହରିଶ ରାଣାଙ୍କର ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଏମସରେ ଧିରେ ଧିରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରୀନପାର୍କ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସକାଳ ୯ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରର ବାପା ଓ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସରିଥିବା ବେଳେ ବାପାମାଙ୍କର ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି।
ଗାଜିଆବାଦର ରାଜନଗର ଏକ୍ସଟେନସନର ବାସିନ୍ଦା ହରିଶ ରାଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ୧୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କୋମାରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଗତ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି, ସେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଗାଜିଆବାଦର ବାସିନ୍ଦା ହରିସ ରାଣା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ। ମେସିନ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତାରେ 13 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଜୀବନ-ସହାୟକ ଉପକରଣ ଅପସାରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତରେ ଜୀବନ-ଶେଷ ଆଇନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଅନେକ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପରିବାରର ସମ୍ମତିକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ହରିଶଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସର ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାର ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
କିଏ ଏହି ହରିଶ ରାଣା
ଗାଜିଆବାଦର ହରିଶ ରାଣା ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଠପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରହିଥିଲେ।