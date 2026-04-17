Harivansh Narayan Singh: ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟସଭା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ହରିବଂଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ହରିବଂଶଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ନିଜେ ଏହି ଗୃହର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଗତ ସମୟ ମଧ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 17, 2026, 02:02 PM IST

Harivansh: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ହରିବଂଶଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ନିଜେ ଏହି ଗୃହର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବିଗତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଗୃହକୁ ମିଳିଥିବା ଲାଭକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆଜି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଗୃହ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକସଭା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା, ନୂତନ ସାଂସଦମାନେ ହରିବଂଶ ଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ହରିବଂଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୃହର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ହରିବଂଶ ଜୀ କେବଳ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।"

ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ପରିପକ୍ୱ କରିଥାଏ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଉପସଭାପତିଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ମନୋଭାବ, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ।"

ନୂତନ ସାଂସଦମାନେ ହରିବଂଶଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିପାରିବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକସଭା ହେଉ କି ରାଜ୍ୟସଭା, ନୂତନ ସାଂସଦମାନେ ହରିବଂଶଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହରିବଂଶଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଯାହା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥାଏ।

ସେ ହରିବଂଶଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ହରିବଂଶ ଜେପିଙ୍କ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗୁଁ, ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଗାଁର ବିକାଶରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାଶୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା କରିଥିଲେ।

ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ହରିବଂଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ହେଉଛି ୧୭ ଏପ୍ରିଲ, ଏବଂ ୧୭ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୨୭ରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ମନେ ପକାଉଛି।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସାଥୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରିବଂଶଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ କେବଳ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ତୀକ୍ଷ୍ଣ," ସେ କହିଥିଲେ। "କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଏବଂ ଆଚରଣ ମଧୁର ଏବଂ କୋମଳ। ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।"

