Farmers Protest: କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଲୋଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ପଞ୍ଜାବରୁ ହଜାର ହଜାର କୃଷକ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ କୁଚ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହରିୟାଣା ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଶମ୍ଭୁ ସୀମା (Shambhu Border) ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ କୃଷକମାନେ ସେଠାରେ ହିଁ ନିଜର ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ନୂଆ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ବୋଲି ସତର୍କ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ହରିୟାଣା ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
କୃଷକ ମଜଦୁର ସଂଘ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଂଯୋଜକ ସରବଣ ସିଂହ ପନ୍ଧେର ହରିୟାଣାର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସିଂହ ରାଣାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅମ୍ବାଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା କୃଷକ ନେତା ଗୁରନାମ ସିଂହ ଚଢୁନୀଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଔପଚାରିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା। ବୈଠକ ପରେ ହରିୟାଣା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଏହି ଦୁଇ ଦାବିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରନାମ ସିଂହ ଚଢୁନୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ କୃଷକଙ୍କ ବୈଠକ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷକ ସଂଗଠନମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ।
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ କୃଷକମାନେ ବସ୍, ଜିପ୍, ମିନିବସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନରେ ଫତେହଗଡ଼ ସାହିବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫:୩୦ରେ ହରିୟାଣା ପୁଲିସ ଶମ୍ଭୁ ସୀମାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କୃଷକଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଟକିଯାଇଥିଲା।