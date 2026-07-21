Add Zee Business As A Preferred Source
App

Farmers Protest: କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଲୋଚନା

କୃଷକ ମଜଦୁର ସଂଘ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଂଯୋଜକ ସରବଣ ସିଂହ ପନ୍ଧେର ହରିୟାଣାର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସିଂହ ରାଣାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅମ୍ବାଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 21, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:10 PM IST
Farmers Protest: କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଲୋଚନା
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi on Paper Leak: NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ବିବାଦରେ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...
PM Modi on Paper Leak25 min ago
2
sonam wangchuk news45 min ago
3
Odisha panchayat election1 hr ago
4
Employment news3 hrs ago
5
Single check in process3 hrs ago