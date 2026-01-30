Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3091515
Zee OdishaOdisha National-InternationalRussia Ukraine War: ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତୀର ଦାବି କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ !

Russia Ukraine War: ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତୀର ଦାବି କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମାନବିକତା ଆଧାରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:39 PM IST

Trending Photos

Russia Ukraine War: ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତୀର ଦାବି କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ !

Russia Ukraine War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମାନବିକତା ଆଧାରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଠୋର ଶୀତ ସମୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଠୋର ଶୀତ ସମୟରେ କିଭ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଏବଂ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ବାରମ୍ବାର ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। 

ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ ୩ ମୃତ
ଏହି ସମୟରେ, ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଜାପୋରିଝିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିସାରା ଏକ ରୁଷିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଠା ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଋଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି: ଜେଲେନସ୍କି
ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ରୁଷ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଜେଲେନ୍ସକି ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 800 ଡ୍ରୋନ୍, କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଶର ପାୱାର ଗ୍ରୀଡ୍ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି।

ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସମୟରେ ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୂମିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

russia ukraine war
Russia Ukraine War: ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତୀର ଦାବି କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ !
crime news
Crime News: ପାଠ ପଢାର ଚାପ ନେଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ
Gold rate today
Gold Rate Today: ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ସୁନା ରୁପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟ
Odisha news
Odisha News: OISF ଯବାନଙ୍କ ବସ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଟ୍ରକ,୨ଜଣ ଯବାନ ଆହତ
Mid-day Meal
Mid-Day Meal: ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ୨୩ ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ