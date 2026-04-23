Arvind Kejriwal: କୋର୍ଟରୁମ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ କେଜରିୱାଲ, ରବୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ

Arvind Kejriwal:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ୱରନ କାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜେରା ସମୟରେ ସୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସଂଯୋଜକ, ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ରବିଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର କଡ଼ା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତର ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲା।
ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକିଲ ବୈଭବ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ବିଚାର କରି, କୋର୍ଟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଆପ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ଏବଂ ରବିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏବେ ଜୁଲାଇ 6 ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ମାମଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡି.କେ. ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାରିଆ ନିଜକୁ ଓହରିଗଲେ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ପଠାଗଲା।
କୋର୍ଟରେ ମେଟା ଏବଂ ଗୁଗୁଲର ସ୍ଥିତି
ଫେସବୁକ୍-ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲର ଓକିଲମାନେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭିଡିଓଟି ମୂଳତଃ ଅପଲୋଡ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ମେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅପଲୋଡରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତଥାପି, ମେଟା କହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ URL ଏବଂ IP ଲଗ୍ ସୂଚନା ଅଛି। ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରର ଆକ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ IP ଠିକଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ବିବରଣୀ ଆବଶ୍ୟକ।
URL ହଟାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା
ଗୁଗଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 13ଟି ଲିଙ୍କ URL ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅବୈଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଏପରି ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କକୁ ହଟାଇ ପାରିବ କି?
କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହିଁକି ହଟାଉ ନାହାଁନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ, ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ URL ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମେଟା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଦୃଢ଼ ମତ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସହିତ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡିଓଟି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛି ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।