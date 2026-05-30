Mahanadi Water Disputes: ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି

Mahanadi Water Disputes Tribunal: ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ରେ ଶୁଣାଣୀ ହେବ।
Trending Photos
Mahanadi Water Disputes Tribunal: ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ରେ ଶୁଣାଣୀ ହେବ। ତେବେ, ଶୁଣାଣୀ ଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆୟୋଜନ ହେବ। କଟକର ଯୋବ୍ରା ଆନିକଟ୍ ତଳେ ନଦୀର ବାଲୁକା ଶର୍ଯ୍ୟାରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତରେ ଜଳ ମାନବ ଭାବରେ ମାଗାସେସ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଡ. ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ,ଗତ ୨ରେ ଶୁଣାଣୀ ବେଳେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଡ. ବିକାଶ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ସଦର ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।