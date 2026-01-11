ମାତ୍ର ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପୁର୍ବରୁ ବାପା ହେବାର ମିଳିଲା ସୌଭାଗ୍ୟ...ଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନ..

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋଦ ଜାଧବ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଅତିଥିର ଆଗମନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା। ଏକ ଦୁଃଖଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରମୋଦ ଜାଧବଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଘର ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଗଲା।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାତାରାର ଆରେ ଦରେ ଗାଁରେ, ଏକ ଦୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ଦେଇଛି। ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ସହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ହାତ ଯୋଡି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜଣେ ସାହସୀ ଯବାନ ପ୍ରମୋଦ ଜାଧବଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ସାହସୀ ଯବାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏପରି ଏକ ଖୁସିର ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।
ପ୍ରମୋଦ ଜାଧବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପରେ ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଲା। ଏହା ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଏପରି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛ। ଜନ୍ମ ପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ରହିବାର ଥିଲା ମାତ୍ର ସେ ଏବେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି।
ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ଖବର ପାଇଲେ, ଗାଁ'ରେ ଶୋକର ଛାୟା ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ଜାଧବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁହରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ନିରୀହ ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅଟି, ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ସେବା କରିଥିବା ପିତା କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। କେତେକ ସେମାନଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ନୀରବ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ।
ସେନା ପ୍ରମୋଦ ଜାଧବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅଭିବାଦନର ଶବ୍ଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଏକ ପରିବାରର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ - ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ଥିଲା।
ପ୍ରମୋଦ ଜାଧବ ଜଣେ ସୈନିକ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ଭାବୀ ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଏକ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ବାପା ବିନା ବଡ଼ ହେବ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ମୃତି ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି, ସାତାରାର ଆରେ ଦରେ ଗ୍ରାମ ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ସାତାରାର ମାଟିର ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଜାଧବ ଦେଶ ସେବା କରିଥିଲେ... ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଜଣେ ପିତା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ... ସମସ୍ତେ ଏହି ସାହସୀ ପୁଅକୁ ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି।