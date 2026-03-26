West Bengal Election: ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଫସିଲା ମମତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର

CM Mamata Banerjee: ଗୁରୁବାର କୋଲକାତାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା ।
CM Mamata Banerjee: ଆଜି କୋଲକାତାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଫସି ରହିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଆକାଶରେ ବୁଲିବା ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ କାରଣରୁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅନେକ ଥର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ କରି ଅଣ୍ଡାଲରୁ କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୯ ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୪:୦୦ ଟାରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଅବତରଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା।
ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ATC) ଅନୁଯାୟୀ, କମ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ କାରଣରୁ ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ବେହାଲା ଆଡକୁ ବୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରିପାରିନଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ, ବିମାନକୁ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦର ଆଡକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟା୧୯ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ, ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିପାରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ମୁହେଁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅନ୍ୟ ବିମାନଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଉପୁଜିଥିଲା । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସରରେ ସ୍ଥାପିତ ମଞ୍ଚ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Also Read- SBI PO Recruitment 2026: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦରମା ଜାଣନ୍ତୁ
Also Read- EPFO Recruitment 2026: EPFOରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ! ୧୫୩ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା