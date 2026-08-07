Add Zee Business As A Preferred Source
App

IMD Red Alert: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀ ବେହାଲ! ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍

ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍‌ସିଆର୍‌ର ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏକପଟେ ଉମସଭରା ଗରମରୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳବନ୍ଦୀ ରାସ୍ତା ଓ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପ

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 07, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:11 PM IST
IMD Red Alert: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀ ବେହାଲ! ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Subhadra Yojana 5th Installment: ଖୁସି ଖବର! ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୫ମ
2
3
4
5