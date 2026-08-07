IMD Red Alert: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀ ବେହାଲ! ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ର ଜନଜୀବନ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏକପଟେ ଉମସଭରା ଗରମରୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳବନ୍ଦୀ ରାସ୍ତା ଓ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସଡ଼କ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ବାରାପୁଲ୍ଲା ଫ୍ଲାଏଓଭର, ITO, ଛତ୍ତରପୁର ଫାର୍ମ ଅଞ୍ଚଳ, ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଓ ସଙ୍ଗମ ବିହାର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଜଳ ଜମି ରହିଛି। ସଙ୍ଗମ ବିହାରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
#WATCH उत्तर प्रदेश: दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम लगा। pic.twitter.com/qj9SzcU7Or
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ଗାଜିଆବାଦର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ନୋଏଡା-ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାବେଳେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଦିଲ୍ଲୀ-ଜୟପୁର ରୋଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲାଗି ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଘର ଓ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लगा।
वीडियो ITO से है। pic.twitter.com/WSqBxR9Nqv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିପାଗ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
#WATCH दिल्ली: भारी बारिश के कारण संगम विहार में जलभराव हुआ। pic.twitter.com/WPUwqXuaYH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026