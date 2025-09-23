Westbengal Rain: ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟାଜଳ, ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ଠପ; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବେହାଲ କୋଲକାତା

Trending Photos
Westbengal Rain: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫେରୁଥିବା ମୌସୂମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୋମବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଲକାତାରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସହରର ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଫଳରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ୨୫୦ ମିମି ଥିଲା।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନର୍ଥ ସିଆଲଦାହ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉପନଗରୀୟ ସେକ୍ସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 7ରୁ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୧୩୧୧୧ ୟୁପି ହଜାରୀଦ୍ୱାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ୧୩୧୭୭ ସିଆଲଦାହ ଜାଙ୍ଗିପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସିଆଲଦାହ ଦକ୍ଷିଣ ସେକ୍ସନରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଧିମା ପଡିଛି। ଟ୍ରାକରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି।
IMD ଜାରି କଲା ସତର୍କ ସୂଚନା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୋଲକାତାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିସାରିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏହି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ରାତିସାରା ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ସହରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ପାଣି ଜମି ରହି ବନ୍ୟାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ସତର୍କ କରିଛି। କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ପରିସର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯୋଧପୁର ପାର୍କରେ ୨୮୪ ମିମି, ଗରିଆ କାମଦାହାରୀରେ ୩୩୨ ମିମି, ତୋପସିଆରେ ୨୭୫ ମିମି, କାଲିଘାଟରେ ୨୮୦ ମିମି ଏବଂ ବାଲିଗଞ୍ଜରେ ୨୬୪ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବୁଧବାର ମେଦିନୀପୁର, ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନୀପୁର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Heavy rain causes waterlogging in several parts of Kolkata

(Visuals from South Kolkata)
(Visuals from South Kolkata) pic.twitter.com/NfXgHlzEBr
— ANI (@ANI) September 23, 2025
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏଜେସି ବୋଷ ରୋଡ, ଏପିସି ରାୟ ରୋଡ, ମା ଫ୍ଲାଇଓଭର, ଇଏମ ବାଇପାସ, ପାର୍କ ସର୍କର କନେକ୍ଟର, ଶରତ ବୋଷ ରୋଡ଼, ଅମିର ଅଲ୍ଲି ଆଭେନ୍ୟୁ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଯାତାୟତ ଏକ ରକମର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ରାତିସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭରି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ପାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ରହିଥିଲା। ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଗ ସମାନ ରହେ, ତେବେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ।